Pablo Iglesias vuelve a la primera línea de la política: "Nadie ha votado a quienes toman las principales decisiones de este país"

Primer acto de precampaña de Unidas Podemos con Pablo Iglesias, el candidato de la formación a la presidencia del Gobierno ha vuelto tras su permiso de paternidad y lo ha hecho en Madrid.

El secretario general de Podemos ha reaparecido entre gritos de "sí se puede" acompañado de líderes de la formación en la plaza del museo Reina Sofía de Madrid, lugar significativo donde el partido ha celebrado numerosos actos como su entrada en el Parlamento Europeo en 2014.

Con la vista puesta en las próximas citas electorales, Pablo Iglesias ha denunciado que "el Parlamento no tiene el poder que debería tener en un sistema político que se llama democracia" y que "hay 20 familias en este país que tienen más poder que cualquier diputado".

A continuación, el líder de Podemos ha dado algunos nombres: "Apellidos como Ortega, Botín, Pérez mandan más que cualquier diputado o diputada. Si eso es así, algo está fallando en nuestra democracia".

En este sentido, Iglesias ha añadido que "un fondo buitre extranjero, 'Black Rock', ya es propietario de la mayor parte del mercado inmobiliario de nuestro país y manda más que el ministro de Fomento y que cualquier diputado y diputada".

Pablo Iglesias también ha alertado de que "hay multinacionales que precarizan el trabajo, reciben subvenciones y se marchan cuando dejan de hacer negocio" y ha sentenciado que "la democracia es limitada" porque "nadie ha votado a quienes toman las principales decisiones de este país".

Además, Iglesias ha querido hacer autocrítica: "Sé que podemos ha decepcionado a mucha gente, hemos dado vergüenza ajena por nuestras peleas internas".

No obstante, el secretario general de Podemos, ha mandar un mensaje de optimismo: "Estamos más cerca que nunca, podemos estar en un gobierno". El líder de Podemos ha apuntado que hace falta que haya ministros de Podemos en el próximo gobierno que salga de las urnas el próximo 28 de abril.

También ha querido lanzar dardos a Vox, PP y Ciudadanos: "Patria de banderas no, patria de hospitales públicos".

Pablo Iglesias ha acabado el mitin con un mensaje sobre el futuro de la formación, ha dicho que es importante que Podemos siga teniendo un pie en la calle y que la gente siga contando porque, algún día, acabarán con ellos, en referencia a los líderes, y que serán otras personas las que deban dar un paso al frente: "Los que nos hemos subido aquí somos vulnerables, tarde o temprano acabarán con nosotros. La clave de Unidos Podemos sois vosotros y vosotras".

Iglesias ha estado acompañado de la cúpula del partido, Irene Montero, portavoz de Podemos en el Congreso, ha dicho que "la campaña es feroz porque nunca se ha estado tan cerca de gobernar, de meter a Pablo Iglesias en ese Consejo de Ministros".

Montero ha defendido la postura que ha mantenido la formación: "Nos dijeron que apoyáramos el gobierno de Rivera con Sánchez porque Rivera era de centro, casi progresista y de izquierdas; pero les dijimos que no". Noelia Vera, diputada de Podemos, ha destacado que están más fuertes que nunca: "¿Quién decía que habíamos desaparecido? Estamos vivas y vamos a por todas".

Por su parte, Pablo Echenique, secretario de Organización, ha echado mano de ironía: "Votad al PSOE porque no se puede conseguir que España avance, así que por lo menos, virgencita, virgencita, que me quede como estoy". Rafael Mayoral ha subrayado que no tienen "miedo": "Vamos a las instituciones".

Los militantes, encantados con la vuelta de Pablo Iglesias: "Para mí, nunca se ha ido". Recuerdan el espíritu del 15M y confían en que "sí se puede".