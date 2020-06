Miguel Sebastián, profesor de Economía, ha hablado en laSexta Noche sobre la 'nueva normalidad' en España. En este sentido, ha criticado que en Occidente hemos optado por "convivir con el virus y ese modelo no funciona porque es muy difícil convivir con él". "Estamos en un ritmo de entre 190.000 y 200.000 casos al día, lo que es una barbaridad, y es muy difícil que no nos llegue de fuera como nos llegó la última vez. Por eso, la apertura de fronteras se tiene que hacer con mucho cuidado".

En este sentido, el economista ha afirmado que "es muy difícil tener tranquilidad sin tener control de los visitantes que vengan a España y que podrían o no traer el virus", al tiempo que ha dicho que le "preocupan" algunos países a los que se les permite venir a España y ha puesto como ejemplo a Uruguay: "Tiene pocos casos, pero pueden dejar a entrar a brasileños o argentinos".

"Se deberían controlar los movimientos en fronteras y me sorprende que Europa no lo haya hecho", ha manifestado Sebastían, añadiendo que "lo sensato es hacer el test en el lugar de origen porque así están haciendo un favor no solo a España, sino al país de origen porque detecta a asintomáticos". Además, ha destacado que mientras en España no se toman medidas ante los contagios, "en China cualquier caso que supere los 100 afectados requiere confinamiento".

Sobre el teletrabajo: "Me gustaría que el Gobierno lo impulsara y no pusiera trabas"

En lo referente al teletrabajo, Sebastián ha expresado que le "gustaría que el Gobierno impulsara el teletrabajo y no pusiera trabas". "Hemos hecho un teletrabajo sin estar bien preparados; hay que regular abusos", ha defendido, el economista, quien también ha destacado la importancia de "tener flexibilidad a la hora de teletrabajar".

"Las empresas deberían ayudarnos a tener buenas conexiones, más allá de pagarnos la luz, que es secundario", ha asegurado, insistiendo en la importancia de que se "flexibilice" el teletrabajo.