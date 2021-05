La ministra Reyes Maroto señalaba esta semana que se está acelerando el proceso de vacunación para llegar "a mediados de junio con un porcentaje de vacunados que nos permita empezar a reabrir el destino".

Sin embargo, la viróloga Margarita del Val lanza una advertencia ante estas declaraciones sobre los viajes. "Con las vacunas que tenemos ahora disponibles en Europa, realmente, la protección frente a la infección es muy baja", ha indicado.

En este sentido, la experta del CSIC ha precisado que, "aunque la protección que confieren frente a la enfermedad es muy buena, no protegen frente a la infección".

Según ha explicado en laSexta Noche, cuánto se infectan y cómo de contagiosas son las personas ya vacunadas no está claro de momento. "Hay contagios muy grandes en entornos totalmente vacunados como residencias de ancianos", ha apuntado.

Así, la científica ha defendido que "no es cuestión de si vamos a tener qué porcentaje de personas vacunadas" para reiniciar los viajes, sino que lo primero es determinar "si las vacunadas son seguras". "Yo no me atrevo a decirlo", ha señalado.

Por este motivo, a Margarita del Val le preocupan "las personas vacunadas que tienen contacto estrecho con sus familiares". "A lo mejor les están contagiando el día que les llegue a ellos la infección y no se dan cuenta", ha alertado.

"Eso sí que me preocupa, porque la gente tiene muchas ganas de quitarse mascarilla, de darse muchos abrazos, de no respetar nada cuando está con los familiares y nos va a dar algún susto", ha presagiado.