El exministro de Industria ha afirmado que la situación del coronavirus en España "no va bien". "Seguimos en una curva exponencial y hay un gráfico que me preocupa todavía más que es la comparación en el último mes (del 7 de julio al 7 de agosto). En Italia han habido 7.800 casos nuevos y en España 62.000. Es evidente que tenemos un problema serio", ha afirmado.

En este sentido, el economista ha señalado que "alguien quien dirá que la mayoría son asintomáticos". "Supongamos que el 60% lo son y que en Italia ninguno lo es. Todavía estaríamos hablando de que tenemos 25.000 casos sintomáticos, frente a 8.000 de Italia. Si íbamos a la par, si somos dos países muy parecidos, dependientes del turismo y con costumbres similares, ¿por qué ha pasado esto? ¿qué hemos hecho mal?", se ha preguntado Sebastián.

"No soy epidemiólogo, pero defiendo que el modelo de convivir con el virus no funciona en España", ha manifestado el político, quien ha dicho que "hemos tenido una serie de brotes que por mucho que se diga nadie se los esperaba cuando iniciamos la desescalada en primavera". "Por eso, 35 países han decidido poner impedimentos a los turistas que vengan a España", ha asegurado.

Para Sebastián, "lo que está fallando es que tenemos que ir a un modelo no de convivir con el virus, sino ir a por él". Así, ha defendido que "hay que buscar el virus y no esperar a que el virus nos ataque". "Tenemos 'Global Omnium', una empresa de la Comunidad Valenciana a la que están pidiendo ayuda en otros países y la pena es que aquí no la utilicemos a tope. Ya ha hecho el análisis de las aguas residuales de la Comunidad Valenciana y es muy interesante porque puede localizar dónde están los asintomáticos, que son los que nos preocupan", ha señalado el exministro.

En lo referente al turismo, Sebastián ha defendido que "tenemos que ofrecer un turismo seguro, y una vez que lo ofrezcamos, vendrán los turistas", al tiempo que ha apostillado que "las PCR a la llegada son una buena opción".

Además, el economista también ha hablado sobre los datos del COVID-19 en España, criticando que "hay un descontrol desde hace meses" y que "no hay que escudarse en que las Comunidades Autónomas no transmiten los datos de forma adecuada".

Defiende que el INE "tome las riendas" de los datos de coronavirus

Según el político, la solución está en que "el INE gestione el manejo de los datos, que son muy importantes para los análisis que se hagan a posteriori y para que no se repitan situaciones". "Tenemos un problema con los datos y hemos perdido la credibilidad internacional. No quiero culpar a unos o a otros, lo que quiero es que haya una solución y es que el INE tome las riendas de los datos".

Asimismo, Sebastián ha defendido que "deberíamos ofrecer la posibilidad de hacer test PCR a los extranjeros cuando salgan de España para que los turistas se queden tranquilos de que no han cogido el virus aquí".

Por último, el experto en Economía ha mencionado que "la recuperación económica está siendo más lenta de lo que se esperaba". "Habrá que ver si es verdad que el confinamiento en España ha sido más estricto que en otros países. Yo tengo mis dudas. Cada mes hemos recuperado la mitad de lo que hemos caído. Es un ritmo lento. La recuperación se va a frenar porque la temporada turística no está yendo bien", ha indicado Miguel Sebastián, quien también ha dicho, sobre las mascarillas, que "son un recordatorio de que esto no ha terminado" y que "debería haber normas claras sobre su uso".