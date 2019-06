Kiko Veneno analiza la situación política a través de una bola de cristal: "Parece que estamos de nuevo en el campo de Hitler"

El músico Kiko Veneno ha visitado laSexta Noche para hablar de su música, cultura, y también de los acontecimientos más importantes de la actualidad española e internacional.

Kiko Veneno perteneció al elenco del mítico programa 'La bola de cristal', e Iñaki López y Andrea Ropero han querido recorrer con él ciertos momentos de la actualidad vistos a través de una bola de cristal para que de su opinión.

La primera imagen que aparece en la bola es la de Santiago Abascal a caballo; cuando le preguntan si se esperaba que alguien así llegara al Congreso, el músico tiene clara su respuesta: "Ni yo ni nadie. La gente que teníamos ilusión y que veíamos que la historia iba para adelante pensábamos que podíamos construir un país limpio de la crueldad de la guerra y que nos íbamos a poner el campo de los que ganaron la guerra, del campo de los aliados, no del campo de Hitler que es en el campo que parece que estamos de nuevo".

La siguiente imagen trata sobre la retirada de Juan Carlos I, y le preguntan si se imaginaba lo que ha pasado con la monarquía en los últimos años. Kiko responde que su generación y él tenían otra imagen de lo que iba a ser la monarquía: "Sabíamos que estaba impuesta por Franco, pero que era un peaje que había que pagar y que al final se iba a manifestar de una forma más magnánima, más democrática y popular pero para mí no ha cumplido esas expectativas".

De repente de fondo se escucha una música conocida: personas cantando el 'cara al sol' en una manifestación . "Me da hasta miedo escucharlo, me he quedado confundido, ¿qué es?", pregunta el cantante de forma irónica. "Será una versión deformada, porque yo el cara al sol la cantaba cuando era chico en el colegio, y esta es muy fea".

La última imagen resulta ser la más "agradable", según Andrea Ropero. Muestra a mujeres manifestándose en protestas feministas. "Creo que es la única noticia positiva que se produce en el mundo en las dos últimas décadas", declara Kiko. "Suponiendo que las mujeres son más de la mitad y tendrían la 'mayoría absoluta' de la humanidad, este paso es muy importante".

Él mismo recuerda como, desde su infancia, siempre ha visto a hombres y mujeres iguales, pero no fue hasta que empezó a "estudiar y a entender la vida" cuando vio que "había una posición claramente dominante del hombre".