Kiko Veneno: "El sistema ha convencido a la gente de que la cultura es innecesaria porque estimula el espíritu crítico"

El músico Kiko Veneno ha visitado laSexta Noche para hablar de su trayectoria profesional, y de la cultura en España.

En más de una ocasión, el cantante ha mencionado que le gustaría que Pedro Almodóvar o el Gran Wyoming se estrenaran en política como ministros de Cultura. Iñaki le ha recordado esto para preguntarle sobre si le gusta el trato que da la política a su sector.

Kiko Veneno es pesimista y carga contra quien no promociona la cultura: "En general, en el mundo la cultura no es hoy muy importante. Concretamente en España todos lo vemos, en la campaña electoral se habla poquísimo de cultura porque la gente no lo necesita y el sistema los ha convencido de que la cultura es innecesaria".

"Teniendo el hiper abierto, teniendo el 'sillón del primer mundo', todas las redes sociales y series para comentar, el fútbol o las apuestas, la cultura es algo que no hay que intentar favorecer, porque da conciencia, estimula el espíritu crítico...", explica irónicamente el cantante, a lo que Iñaki concluye: "Y puede ser peligrosa".

El músico opina que la cultura "hace mucho daño al sistema actual" porque "el pensar es cultura, pero es un tiempo en el que no gastas nada. No gastas electricidad, datos o batería del móvil" y, según él, eso "no interesa".