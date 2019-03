Un vídeo publicado por eldiario.es muestra a dos miembros de la dirección de Vox en Valladolid cantando el 'Cara al sol' en plena calle tras una misa funeral en memoria de Francisco Franco celebrada el 20N.

Según este diario, se trata del gerente y delegado del Consejo Político de Vox Valladolid, Ángel Jolín y de la vicesecretaria de Implantación, Beatriz Sánchez.

Pese a que desde la formación insisten en que no son falangistas y que no tienen vínculos con el franquismo, no es la primera polémica de este tipo que sacude a la formación. El portavoz de la Fundación Francisco Franco financió a Vox con aportaciones "muy valiosas".

La Cadena Ser tuvo acceso a conversaciones telefónicas entre el expresidente de Vox en León, Carlos Portomeñe y el secretario general provincial, José Carlos Rúa, en las que uno de ellos asegura haberse reunido con el portavoz y patrono de la Fundación Francisco Franco para tratar el tema de la financiación de Vox, como puedes ver en este vídeo.