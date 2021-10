¿Quién no ha oído hablar alguna vez de 'Ghost'? La mítica película llega en forma de musical al teatro con el cantante como protagonista. Durante su entrevista en laSexta Noche, este hecho provoca una confesión inesperada de José Yélamo.

"Voy a hacer una confesión de entrada: no he visto 'Ghost'. Pero tampoco 'Dirty Dancing', ni 'Pretty Woman'. Creo que no merezco seguir viviendo para mucha gente", bromea el presentador, que encuentra el apoyo de Bustamante.

"No, al contrario, tienes que empezar con el musical", añade el cantante, que se estrena en su faceta como actor. Vuelve a ver el momento en el vídeo.