"El día que compuse 'Y cómo es él', me cayó una cruz encima con la que tengo que andar siempre". Así de claro habla José Luis Perales con Iñaki López del que es el mayor éxito de su amplia trayectoria musical, una canción que pudo haber sido cantada por alguien bien distinto.

Como cuenta en el vídeo, esa canción fue un encargo de Julio Iglesias, una composición que "no quería cantar", con la que no se identificaba. "Cuando se la enseñé a mi mujer, me dijo: 'No me gusta nada esa canción'. La dije que la había hecho para Julio Iglesias", revela.

Es más, esa composición, que finalmente se convirtió en una de las grandes obras de su repertorio, ha sido "ignorada" por el propio Iglesias, como confiesa Perales a Iñaki López.

"Lo que ha hecho -Julio Iglesias- ha sido ignorarla. Nunca la ha versionado. Le dolió bastante, creo", afirma José Luis Perales. La historia de un encargo que no fue y que se acabó convirtiendo en cara y "cruz" de su carrera.