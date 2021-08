El doctor César Carballo se ha hecho eco en laSexta Noche de un estudio realizado en Singapur sobre la carga viral que transmiten las personas vacunadas y las no vacunadas. "Cuando se llega a una carga viral por encima de 30, la evidencia dice que el sujeto ya no es contagioso, aunque sigue teniendo el virus. Pero, con esta variante delta, los vacunados llegan a esta 'cepa' en 8,8 días. Es decir, que durante este tiempo los vacunados también infectan. Los no vacunados tardan en llegar a los 30 puntos 15 días".

"Esto plantea muchas pregunta: ¿es suficiente con un pasaporte sanitario con la vacunación en residencias? Un trabajador de residencia que esté vacunado puede transmitir el virus", ha expuesto Carballo en el programa, que ha incidido en que, aunque una persona se vacune, se "disminuye a la mitad" el tiempo en que una persona vacunada puede no ser vacunada, pero durante ese mismo lapso "no se quita el riesgo": "Yo hablaría, a lo mejor, de un pasaporte sanitario y un pasaporte inmunológico".