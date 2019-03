Celia Villalobos: "Votaré siempre al PP aunque no me gusten los que estén"

A pesar de que Celia Villalobos ha dejado el Congreso, según ha dicho nunca dejará la política porque lo lleva "en la sangre".

No obstante, Villalobos ha asegurado que no echará de menos el parlamento porque no le gusta "la política que se hace ahora": "Estamos en unos tiempos muy líquidos en los que se da demasiada importancia a lo superficial, nos quedamos con las frases hechas y eso es negativo, me gusta la política que busca soluciones".

En este sentido, la exdiputada ha hecho un llamamiento: "La política necesita sosiego, consensos y estrategias a largo plazo, situaciones que no se dan ahora".

Mencionando a Alfonso Guerra, Celia Villalobos ha subrayado que ella siempre se mueve "por el mismo color" y que siempre votará al Partido Popular: "Votaré al PP esté quien esté y aunque no me gusten los que estén".