¿Podría estar esperando el rey emérito a que la Fiscalía se pronuncie sobre su situación para decidir la fecha de su regreso a España? Es la pregunta que el presentador de laSexta Noche, Hilario Pino, a Carmen Enríquez, que afirma que "lo que está claro es que el proceso de investigación está estancado. ¿Por qué? ¿Es un trabajo minucioso? Cada día que pasa fuera se hace más complicado el retorno". Para Enríquez, el rey "ha cometido muchos errores, pero no es tonto. Sabe que, dependiendo de cuándo venga, puede meter la pata o no".

La periodista cree que el rey no está actualmente cómodo en Arabia Saudí: "Yo no creo que esté a gusto allí, está en una jaula de oro. No creo que sea su ideal de vida ni tampoco su ilusión". Por tanto, no descarta su pronta vuelta, a pesar de estar esperando a conocer bien su situación judicial, una circunstancia sobre la que, por otro lado y según ha denunciado, poco se ha hablado desde la Casa Real: "Hace falta que alguien dé explicaciones, no ha habido una explicación de la Casa del Rey, de que alguien salga y cuente con detalle qué ha pasado, qué, según ellos, se ha manipulado o inventado".