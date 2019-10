El escritor Arturo Pérez-Reverte considera que somos un país que se avergüenza de su gloria: "España es un país en el que a todo aquello que podía unir se le pone una etiqueta de caspa o fascismo, o se descarta".

En laSexta Noche, ha asegurado que "somos especialistas en demoler lo que nos une y en alentar lo que nos desune".

"Es triste ver que repetimos los mismos errores"

Pesimista, Reverte ha desvelado que él emigraría si tuviera 30 años: "Supongo que me iría si hablara idiomas y tuviera forma de irme. Tengo un montón de sobrinos y un montón de amigos que están fuera. Me iría, pero a la edad que tengo quiero ver como acaba esto. Es muy triste ver que repetimos los mismos errores".

"Cuando lees el libro 'Una historia de España' te das cuenta de que hay constantes que se repiten en nuestra historia. Siempre es lo mismo: la vileza, la insolidaridad, el cainismo, la infamia y la violencia", ha añadido.

Arturo Pérez-Reverte ha afirmado que, desgraciadamente, la envidia también es una constante: "Como decía Julio Camba, el español no quiere tener un coche, quiere que el enemigo, el vecino, no tenga coche. Ese tipo de cosas se van repitiendo y cuando llevas tanto años te produce una gran desolación".

"Nos salvaríamos si nos enseñaran a querernos"

No obstante, el escritor ha contado qué hace cuando tiene esta sensación: "Me bajo al bar, pido un pincho de tortilla y un vino y pongo la oreja, que es un analgésico. Entonces oyes a la gente normal, no a los políticos. Al tipo que está ganándose la vida, al taxista... y piensas que merecemos la pena, nos salvaríamos si tuviéramos educación y en los colegios nos enseñaran a querernos unos a otros".

"En la política hay una ausencia de líderes con solidez intelectual"

Durante la entrevista en laSexta Noche, Arturo Pérez-Reverte también ha destacado que "en la política hay una ausencia de líderes con solidez intelectual y argumentos de peso". En este aspecto, ha justificado que "esa chatura intelectual de liderazgo produce en la sociedad un rebaño chato también".

"Un partido que se llama Más País pudiendo llamarse Más España, los complejos"

Por otro lado, el escritor también ha hablado del partido de Íñigo Errejón: "Hay un partido que se llama Más País pudiendo llamarse Más España, los complejos [...] Me imagino que dirían que Más España suena fascista, mejor Más democracia, Más país, Mas madera, Más tortilla de patata... esos complejos son la herencia de esa orfandad cultural e intelectual que estamos sufriendo los españoles durante muchísimo tiempo".

Además, Reverte ha dicho que "hay menos mediocridad en las mujeres que en los hombres, tanto en la derecha como en la izquierda [...] Inés Arrimadas es una mujer brillante e Irene Montero me parece una mujer más interesante que su marido".