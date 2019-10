Iñaki López ha entrevistado en laSexta Noche a Arturo Pérez-Reverte, que ha hablado de sus libros 'Sidi' y 'Una historia de España', y ha analizado la actualidad política.

Sobre los líderes políticos, el escritor ha asegurado que hay "un problema de liderazgo": "El rebaño siempre ha necesitado líderes, gente que dé objetivos... El problema está en que en los últimos tiempos, y en España sobre todo, la inteligencia está siendo machacada, incluso en los colegios".

"La mediocridad se transmite al rebaño"

En este sentido, Reverte ha afirmado que "en la política hay una ausencia de líderes con solidez intelectual y argumentos de peso, una mediocridad que se transmite al rebaño. Al final terminas moviéndote por un territorio de mediocridad y el rebaño no se mueve en las direcciones deseables".

"Esa chatura intelectual de liderazgo produce en la sociedad un rebaño chato también", ha sentenciado.

En su última entrevista en laSexta Noche, el escritor dijo que Pedro Sánchez era un hombre valiente, términos que ahora sigue manteniendo. No obstante, ha asegurado: "Tiene esa falta de escrúpulos que caracteriza al político de raza [...] Igual nos lleva al abismo que a la gloria, no lo sé. Los demás son mediocres, unos moñas y este se los torea a todos".

"Es un político perfecto en el sentido renacentista de la palabra, sabe que los españoles no tenemos memoria y miente sin ningún complejo", ha añadido.

Sobre el personaje de El Cid que Reverte recrea en 'Sidi', ha destacado que "el franquismo se apodera de El Cid y lo contamina de patrioterismo y trompetería barata".

El escritor ha lamentado que ya en democracia no se haya limpiado el nombre de este personaje histórico, ni tampoco otros símbolos contaminados por la dictadura: "El franquismo nos dejó huérfanos culturales y eso es muy grave".

En este sentido, Reverte ha lanzado una reflexión: "El franquismo hizo un daño terrible porque salpicó elementos valiosos y necesarios de propaganda patriotera. Al barrer el franquismo hemos barrido con él un montón de cosas que eran útiles, que no eran de Franco Nos hemos quedado huérfanos y cualquier cosa que tiene que ver con memoria, tradición, recuerdo y mirar hacia atrás la consideramos rancia y fascista. Sin saber lo que fuimos no podemos saber lo que somos. Sin mirar hacia atrás no hay presente".