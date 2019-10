El escritor Arturo Pérez-Reverte ha hablado en laSexta Noche de su libro 'Sidi' en el que recrea la historia de El Cid. "Yo me he llevado al Cid a mi territorio narrativo, a mi mundo, a mis fronteras literarias", ha afirmado.

Según ha contado, quería mostrar la parte de El Cid más desconocida por todos, un relato alejado de "El Cid de Valencia que ya es leyenda y ha cuajado como personaje poderoso y rico".

"Había una línea ideológica con Don Pelayo, El Cid y Franco"

"Yo nací en el 51, el Cid que estudié en el colegio llevaba la espada de la cristiandad, había una línea ideológica con Don Pelayo, El Cid y Franco en cruzadas para liberar España de lo que fuera. El Cid quedó muy envuelto en eso, pero yo he conocido otro Cid, el de mis lecturas de niño, el de la biblioteca de mi abuelo", ha explicado.

Arturo Pérez-Reverte ha lamentado que después de que el franquismo se apoderara de la imagen de El Cid, la democracia no limpiara su nombre.

"El franquismo es un régimen militar autoritario que coge el fascismo, el falangismo y los símbolos para hacerse una ideología de la que carece. El Cid, como tantas otras cosas, pasa a formar parte de eso y lo contaminan de patrioterismo, fanfarria y trompetería barata. Cuando llega la democracia, en vez de liberar y limpiar los símbolos e hitos épicos de la historia de España, los marginan", ha asegurado.

En este sentido, el escritor ha insistido en que "el daño que hizo el franquismo fue tremendo también por apropiación indebida, por la manipulación de la épica [...] Hay un gran olvido de todos los personajes que tienen que ver con la historia de España que fueron utilizados".

"La mirada adquirida se la presto a mis personajes"

Para recrear la figura de El Cid, Arturo Pérez-Reverte ha recurrido a diferentes lecturas y también a sus propias vivencias cubriendo conflictos bélicos. "He estado 21 años en lugares donde había líderes, gente en situaciones duras, peligrosas y parecidas. He reunido mi experiencia, mis recuerdos personales sobre aquellos a los que he conocido [...] La mirada adquirida se la presto a mis personajes para esta y otras novelas", ha contado a Iñaki López.

Sobre el uso que los políticos han hecho recientemente de El Cid, el escritor considera que "le aplican sus esquemas mentales, complejos, condicionamientos, filias y fobias y lo desvirtúan [...] Hacen como hizo Franco, le ponen la camisa azul, la roja, la rosa, o la que sea, a un personaje que no llevaba camisa".

Aznar llegó a hacerse varias fotografías disfrazado de El Cid y declaró que era su personaje favorito, sin embargo, Reverte ha desvelado que nunca ha visto las imágenes: "No las vi y me alegro de no haberlas visto".

Por otro lado, preguntado por la actualidad y el papel de los dirigentes políticos, Arturo Pérez-Reverte ha dicho "Pedro Sánchez tiene esa falta de escrúpulos que caracteriza al político de raza" y ha añadido que "a Pablo Iglesias lo toreó por los pitones y después le robó la cartera" y que "ahora, se la va a robar a Errejón".

"Igual (Pedro Sánchez) nos lleva al abismo que a la gloria, no lo sé. Los demás son mediocres, unos moñas y este se los torea a todos", ha destacado.