Este sábado laSexta Noche emite la entrevista completa de Iñaki López a Arturo Pérez Reverte, la única que ha concedido a una televisión nacional.

Asegura que Sánchez "miente sin ningún complejo"

El escritor ha asegurado que Pedro Sánchez es un hombre interesante: "Creo que es el único político interesante, no digo bueno o malo". "Es un político perfecto en el sentido renacentista de la palabra: no tiene escrúpulos, sabe que los españoles no tenemos memoria y miente sin ningún complejo", ha añadido.

"Sánchez a Iglesias lo toreó por los pitones"

Sobre el presidente del Gobierno en funciones, Arturo Pérez-Reverte ha insistido: "Tiene esa falta de escrúpulos que caracteriza al político de raza, como debe ser. A Pablo Iglesias lo toreó por los pitones y después le robó la cartera. Ahora, se la va a robar a Errejón [...] Igual nos lleva al abismo que a la gloria, no lo sé. Los demás son mediocres, unos moñas y este se los torea a todos".

El escritor calificó a Pedro Sánchez de "hombre valiente" en su última entrevista en laSexta Noche, algo que sigue pensando ahora. Sin embargo, Reverte ha destacado que "pensaba que iba a ir por otro camino".