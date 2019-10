El escritor Arturo Pérez-Reverte ha hablado en laSexta Noche sobre el partido con el que Íñigo Errejón concurrirá a las próximas elecciones generales y ha asegurado que los complejos están detrás del nombre elegido.

"Un intelectual de izquierdas dijo que si la República hubiera dicho 'Viva España', quizá las cosas hubieran sido diferentes. Ahora, cuando estaba mirando los partidos nuevos, hay un partido que se llama Más País pudiendo llamarse Más España, los complejos", ha asegurado.

"Esos complejos son la herencia de esa orfandad cultural"

En este sentido, Arturo Pérez-Reverte ha añadido: "Me imagino que dirían que Más España suena fascista, mejor Más democracia, Más país, Mas madera, Más tortilla de patata... esos complejos son la herencia de esa orfandad cultural e intelectual que estamos sufriendo los españoles durante muchísimo tiempo".

"Hay menos mediocridad en las mujeres que en los hombres"

Sobre la situación política y los políticos, el escritor ha apuntado: "hay menos mediocridad en las mujeres que en los hombres, tanto en la derecha como en la izquierda". Además, ha añadido: "Inés Arrimadas es una mujer brillante e Irene Montero me parece una mujer más interesante que su marido".

Sobre Pedro Sánchez, Reverte ha afirmado que "es un hombre interesante, un político perfecto en el sentido renacentista de la palabra: sabe que los españoles no tenemos memoria y miente sin ningún complejo. Ha hecho como los trileros con la palabra España y si hace falta, mañana la quitará de en medio".

"Tiene esa falta de escrúpulos que caracteriza al político de raza. Por ejemplo, a Pablo Iglesias lo toreó por los pitones y le robó la cartera. Ahora, se la va a robar a Errejón. No hablo de cuestiones morales, pero me produce curiosidad e interés, creo que es el único político interesante y no digo bueno o malo. Igual nos lleva al abismo, o a la gloria, no lo sé. Los demás son mediocres, unos moñas. Este se los torea a todos", ha añadido sobre el presidente en funciones.