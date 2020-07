La abogada Cristina Almeida y el exministro de Exteriores José Manuel García Margallo han analizado en laSexta noche los últimos escándalos que ha protagonizado el rey emérito, Juan Carlos I, y la reacción de los líderes políticos ante estos hechos. "En Suiza le investigan penalmente los fiscales, y en España no nos podemos hacer los tontos", ha destacado Almeida.

En este sentido, la abogada ha señalado: "Tenemos una Constitución que le hacía inviolable cuando era jefe del Estado, pero estamos hablando de un caso claro de corrupción. Tenemos que reaccionar a ello". De este modo, para Almeida "una cosa es la inviolabilidad y otra bien distinta es la impunidad". Más reservado sobre esta cuestión se ha mostrado García Margallo.

El exministro ha declarado que si bien siempre ha sido "partidario de la reforma constitucional", cree que hay otras fórmulas prioritarias que retirarle al monarca la condición de inviolabilidad: "La institución monárquica es capital en este país. La fragmentación es el pecado nacional, y tener una figura que garantice la unidad de la nación, que es la monarquía, me parece importante".

Margallo ha reseñado que "la monarquía ha jugado un papel muy importante" y que, aunque "ha habido conductas que están siendo juzgadas, siendo tan importante la institución lo prudente sería esperar a que la justicia se pronunciase antes de hacer un juicio paralelo mediático". En esta línea, ha cargado contra la valoración del presidente Sánchez sobre la situación del rey emérito.

Y a ello ha respondido Almeida, señalando que "lo único que ha dicho Sánchez es que estamos oyendo noticias preocupantes, y la verdad que a todos nos preocupa que un monarca esté metido en este lío". Ante las críticas que ha recibido el presidente del Gobierno por parte de la derecha, cree la abogada que "si Sánchez no hubiera afirmado que estaba preocupado, le habrían dicho que está en Babia". Y ha añadido: "Casado no puede exigirle un juramento para que no se haga un referéndum en la vida" sobre la continuidad de la monarquía.

En este punto, Margallo ha respondido a Almeida asegurando que le "produce sorpresa que el presidente haya guardado un silencio mucho más solemne con el ‘caso Dina’ que en lo referente al Rey", y ha insistido en que "el deber del presidente es defender la institución que representa la unidad de la nación".