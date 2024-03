"Es bastante cutre". Así valora, "como técnico de Hacienda", la edil socialista Enma López la forma en que Alberto González Amador habría cometido el presunto fraude fiscal. La pareja de Isabel Díaz Ayuso está acusado además de falsedad documental por las facturas falsas que presuntamente presentó.

Una práctica que, según López, "es una de las técnicas que se utilizan para intentar rebajar la base imponible" y "pagar menos impuestos". "Es habitual, igual que son habituales los mariachis y otras muchas cosas", ironiza la política.

No obstante, denuncia que "lo que no es habitual es que una presidenta de una comunidad autónoma salga en una rueda de prensa oficial a defender a un imputado, a negar que exista este fraude fiscal, cuando entendemos que ella no lo sabía y además en ningún caso ha rectificado". "Lo que no es normal es tener a una presidenta de comunidad autónoma que vive en una casa y que se pasea en un Maserati pagado tras un fraude fiscal", sentencia.

