Una enfermera con plaza fija rompe el silencio: "Me dan 200 euros al mes por trabajar seis noches y pasar 10 horas al pie del cañón"

Durante un debate en laSexta Xplica, una enfermera con casi dos décadas de trayectoria, puso de relieve la precariedad en el sector y advirtió sobre la escasez de personal: "Los ratios de enfermeras por habitante en España están muy por debajo de la media europea".

Después de casi 20 años trabajando con contratos temporales, Lorena González consiguió finalmente una plaza fija como enfermera. Sin embargo, lejos de brindar estabilidad laboral, su puesto continúa marcado por la precariedad. Así lo denunció en el plató de laSexta Xplica, donde describió las duras condiciones en las que desempeña su trabajo.

"Mi sueldo base no llega a los 1.100 euros. Son 900 y pico, y con complementos sube un poco más", explicó. A esto se añaden los turnos nocturnos, fines de semana y festivos, que se remuneran aparte. Pero incluso con estos pagos adicionales, la compensación sigue siendo insuficiente: "Hago seis noches al mes. Me pagan poco más de 200 euros por estar diez horas de pie, cuidando yo sola a 20 pacientes".

Además, Lorena alertó sobre la escasez de personal en los centros sanitarios: "Los ratios de enfermeras por habitante en España están muy por debajo de la media europea. Los datos de la OMS recomiendan muchos más profesionales. Aquí vamos al límite".

