Un empresario, sobre las pensiones: "El tema no es si las garantizamos o no, sino cuánto vamos a acabar cobrando dentro de x"

El empresario José Luis Azañón, propietario de la peluquería ''Rizos', participa en este debate de laSexta Xplica sobre las pensiones para hablar del decreto ómnibus. "Lo que tenemos que hacer no es una cuestión de poner más o menos impuestos, sino de optimizar el gasto público. No nos merecemos es la clase política que tenemos".

El rechazo en el Congreso del decreto ómnibus del Gobierno ha vuelto a reactivar el debate político sobre la actualización de las pensiones y la estrategia legislativa del Ejecutivo. La negativa de varios grupos parlamentarios a respaldar el texto, que incluía múltiples medidas en un solo real decreto, ha generado críticas sobre el uso de este tipo de iniciativas para sacar adelante reformas controvertidas. De ello hablan en este programa laSexta Xplica, donde interviene el empresario José Luis Azañón, propietario de la peluquería 'Rizos'.

Durante su participación, Azañón compara la situación actual con la vivida el año pasado, y se muestra harto de la situación: "Este es el día de la marmota", se queja. "Un año más volvemos a tener la misma jugada del año pasado, con lo cual ocurrirá exactamente lo mismo en pasillos. Pues se quitarán dos o tres leyes de ese real decreto y se acabará aprobando exactamente igual que el año pasado", pronostica.

Azañón señala que, a su juicio, detrás del decreto y del posterior enfrentamiento político existe una estrategia calculada por parte del Gobierno de Pedro Sánchez que no pasa solo por "el hecho de señalar al otro partido diciendo que que se oponen a una cosa tan lógica como la actualización de las pensiones": "Detrás lo que se esconde es la debilidad del legislar de este Gobierno que sabe que no puede sacar las leyes de manera individual porque la mayoría de ellas no se le aprobarían".

"Aquí el tema no es si garantizamos o no garantizamos las pensiones ni si vamos a poder cobrarlas o no, sino cuánto vamos a acabar cobrando dentro de x, y si esa cantidad nos va a dar lo suficiente como para mantener un nivel de vida adecuado", reflexiona. En su opinión, la solución no pasa por subir o bajar impuestos, sino por una mejor gestión de los recursos públicos.

"Lo que no nos merecemos es la clase política que tenemos" sentencia, antes de añadir que declaraciones como las del presidente del Gobierno acusando a la oposición de "secuestrar a los pensionistas" reflejan, a su entender, "la debilidad y la bajeza de la clase política que tenemos en este país".

