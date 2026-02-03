Monrosi, tras ir ya las pensiones en un decreto por separado: "Me preocupan los mensajes que se están dando respecto a las personas que pueden perder sus casas"

El periodista José Enrique Monrosi analiza el último anuncio del Gobierno: ha aprobado un decreto solo con las pensiones para salvar su revalorización y otro con el resto del escudo social. En el vídeo, todos los detalles.

Finalmente, el Gobierno ha aprobado un decreto solo con las pensiones para salvar su revalorización y otro con el resto del escudo social, que incluye en otras medidas la moratoria de desahucios, algo que PP y Junts están en contra. De este modo, al menos, se salva la revalorización de las pensiones.

La intención del Ejecutivo con separar las pensiones en un decreto único es la de aprobar su revalorización para que los jubilados no vean reducida su paga de febrero.

El periodista José Enrique Monrosi, de elDiario.es, sostiene que "tanto el Gobierno como el PP ya han tenido su semana de campaña en Aragón", cuyas elecciones se celebran este domingo 8 de febrero: "Los primeros para decirle a los populares que no quieren revalorizar las pensiones y los segundos para decirle al Gobierno que lo 'mezclan' todo con lo de los okupas".

Ahora bien, lo que está garantizado y a salvo "es la subida del IPC de las pensiones", reitera Monrosi; sin embargo, "lo que más me preocupa son los mensajes que se están dando respecto a las personas que no tienen nada y que pueden perder sus casas esta semana". En el vídeo podemos ver al completo esta información así como la reacción del periodista de elDiario.es.

