Un empresario, cuando una jubilada le pregunta cómo se vive con menos de 1.000 euros en Madrid: "Fatal"

Una jubilada evidencia la realidad que sufren muchos pensionistas en España. Y, es que, muchos no llegan ni a los 1.000 euros de pensión. Una cantidad con la que no da para vivir en determinadas ciudades, como Madrid.

Marimar es una pensionista que pide, en laSexta Xplica, "blindar las pensiones en la Constitución". "Es algo que hay que hacer sí o sí", se muestra tajante, para acto seguido criticar que "todos los gobiernos metan la mano en la hucha de las pensiones".

"Las pensiones no son una estafa piramidal, tampoco es verdad que no haya dinero", defiende ante los jóvenes que se encuentran en plató, a los que evidencia una realidad que viven muchos jubilados. Y, es que, en este país hay "muchísimos que cobran cobrando menos de 1.000 euros" al mes. "¿Me quieres decir cómo se vive con ese dinero en Madrid?", pregunta a un empresario que se encuentra en el programa, a lo que él no duda en responder: "Fatal".

Este, por su parte, se muestra a "favor" de que se revaloricen con el IPC, porque, de no ser así, cuando él sea mayor, su dinero "no valdrá nada".