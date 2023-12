Álvaro Domínguez es un joven emprendedor gallego que montó una empresa tecnológica que le dio muchos beneficios. El joven cuenta que estos beneficios los invirtió en el mundo inmobiliario: "En ese momento tenía que hacer algo con el beneficio y decidí crear viviendas".

"Soy el primer defensor de que lo que no puede ser es que una vivienda cueste la mitad de lo que una persona cobre", destaca el joven, que afirma que "ahora mismo estamos surfeando una ola y se tienen que equilibrar los sueldos con el coste de vida". "No sé si es responsabilidad de los empresarios o del Estado, pero lo que está claro es que los números no dan", insiste.

Además, Domínguez reflexiona sobre "la ley del esfuerzo para conseguir las cosas": "No todo el mundo quiere crear iniciativas, a mí me parece bonito que en la vida podamos crear iniciativas propias independientemente de tener nuestros trabajos, por el simple hecho de desarrollarnos personalmente". "Yo no entro en el debate de si las personas somos débiles o fuertes, sino que falta emprendimiento en España", recalca el joven, que recuerda que "se está yendo ese talento" del país.