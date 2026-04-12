El emotivo reencuentro entre Revilla y Tamames en laSexta Xplica: "Estudié Economía por él"

El expresidente de Cantabria y el economista ha contado en laSexta Xplica que tras comprarse y leer el libro 'Estructura económica de España', de Tamames, su vida dio un giro.

Miguel Ángel Revilla y Ramón Tamames se han reencontrado este sábado en el plató de laSexta Xplica, un emotivo momento que al expresidente cántabro le ha hecho especial "ilusión". "Hay un momento en la vida en que alguna cosa te cambia el destino y yo en el año 1960 me compré su libro 'Estructura económica de España' y me enteré de lo que era España. Y yo llegué a casa y le dije a mi padre que quería hacer Económicas, y me dijo que no tenía dinero para pagarme una carrera en Bilbao, que tenía que ser maestro, que es lo que había en Cantabria", ha contado el exlíder del PRC.

Sin embargo, finalmente el político consiguió estudiar Económicas con una pequeña ayuda que su padre le mandaba todos los meses y pagando él lo restante. "Hice Económicas por este señor, porque me enamoré de la Economía. Y una cosa curiosa es que pasado el tiempo, yo fui profesor de Estructura Económica en la Universidad de Cantabria con su texto para los que ahora son jóvenes", ha destacado.

Además, el político ha señalado que "en aquella época, Tamames era Dios, era la referencia". "Todo el mundo tenía que tener ese libro para estar enterado de lo que pasaba en este país. Es un libro en Economía como el Quijote de Cervantes. Por eso para mí el tener aquí a mi querido profesor es muy importante", ha expresado.

Por su parte, Tamames ha contado que llevaban sin verse "un año o dos", desde que estuvieron "en un bar en Santander" en la presentación del último libro del economista. "Quiero decir que gracias a Miguel Ángel con su promoción de lo que le gusta y le interesa, hemos tenido la posibilidad de llegar a 20.000 alumnos directos", ha subrayado el economista.

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