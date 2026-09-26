Emilio Delgado carga contra la derecha por la vivienda: "No regular ha llevado a un nivel de violencia inmobiliaria que va desde gente que se suicida"

El diputado de Más Madrid ha criticado la evolución del parque público madrileño y ha asegurado que, a su juicio, la Comunidad de Madrid "tiene hoy el mismo parque de vivienda que en el año 2005, cuando éramos un millón de habitantes menos".

El caso de Maricarmen, la mujer de 87 años desahuciada de su vivienda en Madrid, ha vuelto a situar el problema del acceso a la vivienda en el centro del debate político. En laSexta Xplica, Emilio Delgado, diputado de Más Madrid, ha señalado directamente al Partido Popular y a la Comunidad de Madrid al analizar las responsabilidades de las distintas administraciones.

Delgado ha comenzado cuestionando que el debate se centre únicamente en el Gobierno central, recordando que las comunidades autónomas tienen competencias en materia de vivienda. "El grueso de las competencias en materia de vivienda las tienen las comunidades autónomas", ha señalado. Y ha puesto el foco en Madrid: "Si tienen el grueso, el partido que lleva 30 años gobernando el sitio donde Maricarmen ha sido desahuciada, digo yo que alguna mención merece".

El diputado de Más Madrid también ha cuestionado los datos utilizados por el PP sobre vivienda protegida y ha diferenciado entre vivienda protegida y vivienda de protección pública: "Lo que estáis confundiendo es vivienda de protección pública con vivienda de protección", ha afirmado Delgado.

Delgado ha criticado además la evolución del parque público madrileño y ha asegurado que, a su juicio, la Comunidad de Madrid "tiene hoy el mismo parque de vivienda que en el año 2005, cuando éramos un millón de habitantes menos".

Para Delgado, el caso de Mari Carmen debería servir para superar el debate sobre si es necesario intervenir o no en el mercado de la vivienda: "Yo creo que toda esta movilización tiene que servir para que terminemos de una vez con un debate ficticio, el de la regulación, si hay que regular o no hay que regular. Claro que hay que regular", ha defendido.

"No regular ha llevado a un nivel de violencia inmobiliaria que va desde la gente que se suicida a la gente que se divorcia y no puede marcharse de su casa o a los 100.000 madrileños, por ejemplo, pasa en toda España, que tienen que irse a la periferia primero y a los pueblos después porque no pueden permitirse el lujo de vivir donde trabajan", ha afirmado.

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