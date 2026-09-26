Ignacio Urquizu compara la acampada de Sol por la vivienda con el 15M: "Lo de hoy es más transversal"

El sociólogo detalla en laSexta Xplica que "ahora mismo no hay el mismo número de gente que entonces, pero tenemos que ver cómo avanzan estos días", aunque señala que hay una "sensación de déjà vu" en Sol.

El estallido social provocado por el desahucio de Maricarmen ha dado pie a una imagen inédita en España en los últimos 15 años, la de una acampada masiva en la Puerta del Sol al estilo de lo acontecido en 2011 en el 15M.

Una década y media después, Ignacio Urquizu asegura que hay una "sensación de déjà vu" en Sol, aunque puntualiza que "allí había más gente joven, lo de hoy es más transversal". "El 15M fue un movimiento más juvenil", aclara.

El sociólogo detalla en laSexta Xplica que "ahora mismo no hay el mismo número de gente que entonces, pero tenemos que ver cómo avanzan estos días".

"Hay una brecha generacional, la gente mayor acumula viviendas mientras muchos jóvenes no tienen acceso a la vivienda", concluye Ignacio Urquizu.

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