Iván, víctima de la crisis de la vivienda, desde la acampada en Sol: "Vivía en 18 metros cuadrados y mi casero me subió el alquiler de 450 a 850 euros"

Andrés, que ha acudido con él a la acampada en Sol, relata que, por primera vez, ha vivido en su entorno un desahucio: "A una amiga nuestra la echaron a la calle y, poco después pasó esto de Maricarmen".

El estallido social provocado por el desahucio de Maricarmen se ha plasmado en la Puerta del Sol, donde miles de personas se han concentrado para protestar por la crisis de la vivienda y donde, tras esa manifestación, se ha producido una acampada masiva instada por el Sindicato de Inquilinas.

Una buena muestra de ello es el caso de Iván, que fue víctima de la gentrificación en primera persona. "Mi casero me cobraba 450 euros por un piso de 18 metros cuadrados y de un mes a otro me lo subió a 850", relata sobre la vivienda que tuvo que abandonar en el barrio madrileño de Lavapiés. "El tema de la vivienda en Madrid se está convirtiendo en algo complicado de sobrellevar", añade.

Andrés, que ha acudido con él a la acampada en Sol, relata que, por primera vez, ha vivido en su entorno un desahucio: "A una amiga nuestra la echaron a la calle y, poco después pasó esto de Maricarmen".

Este joven asegura que "esto me recuerda al 15M, el espíritu, las ganas y la juventud que hay". "Ojalá esto sea un punto de inflexión", concluye.

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