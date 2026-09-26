Fernando Berlín, uno de los primeros en cubrir el 15M: "Aquí se está cocinando algo que los partidos tienen que escuchar"

Berlín ha destacado además la transversalidad de la movilización, que no se limita a jóvenes o personas que buscan alquiler: hay gente de todas las edades, no solo inquilinos y gente joven.

La acampada en la Puerta del Sol por el caso de Maricarmen ha despertado recuerdos del 15M. Fernando Berlín, uno de los periodistas que siguió aquel movimiento desde sus primeros días, ha analizado en laSexta Xplica las similitudes entre ambas movilizaciones.

"Hace 15 años aquí, un pequeño grupo de personas comenzó a instalar una acampada que se prolongó durante meses al hilo de los movimientos de los indignados", ha recordado Berlín. Ahora, explica, el escenario vuelve a repetirse en Sol, aunque de una manera más espontánea. Para el periodista, hay un elemento que explica la dimensión de la protesta: la vivienda. "Qué sencillo, qué fácil una reclamación como la de la vivienda que estaba soterrada entre otras muchas reivindicaciones, pero que moviliza a muchísima gente", ha señalado.

Berlín ha destacado además la transversalidad de la movilización, que no se limita a jóvenes o personas que buscan alquiler. Había gente de todas las edades, no solo había inquilinos y gente joven. Había gente mayor, había pensionistas, había propietarios de viviendas.

En su opinión, el problema de la vivienda ha dejado de afectar únicamente a quienes no pueden acceder a un piso. "Una persona que está ganando con 45 años, 1.600 euros, tiene dificultades para encontrar una vivienda en Madrid. Entonces es bastante más transversal y todo el mundo está sensibilizado con eso", ha afirmado.

La movilización tiene ahora la mirada puesta en el próximo martes, cuando el Gobierno prevé presentar medidas relacionadas con la vivienda. Los manifestantes han bautizado ese futuro texto como el "decreto Maricarmen". "Yo no sé si esta acampada de hoy se prolongará en los días", ha reconocido, pero considera que "lo que harían muy mal es no escuchar con la suficiente sensibilidad lo que aquí está sucediendo".

Porque, según Berlín, lo que ocurre en Sol no es un fenómeno aislado: "Esto no está pasando solamente en Madrid. Esto está pasando en muchas comunidades autónomas, en muchos lugares, y la gente está muy, muy harta".

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