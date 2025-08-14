Zaida Cantera denuncia las pésimas condiciones de los bomberos: "Tienen que estar bien pagados y bien cuidados"

La exdiputada del PSOE ha indicado en Al Rojo Vivo que cree que falta "profesionalización" de las emergencias en las comunidades autónomas. "Hay que establecer de manera permanente dispositivos para su gestión".

Zaida Cantera ha criticado la situación de los bomberos en España, destacando que "no se puede contratar y externalizar" como se está haciendo.

La exdiputada del PSOE ha señalado que, por ejemplo, las 38 empresas privadas que hay en Castilla y León y otras tantas que hay en Andalucía, "contratan a los agentes forestales solo para cuatro meses".

"¿Dónde está su formación?", se ha preguntado, señalando que esto hace que algunos puedan no conocer el terreno o los medios que se le van a dar.

Por tanto, ha defendido que hay que establecer de manera permanente "dispositivos para la gestión de emergencias y las crisis", recordando que estos bomberos son los mismos que luego tienen que estar trabajando en otras situaciones como, por ejemplo, la DANA.

Además, ha señalado que "falta profesionalización" de las emergencias en las comunidades autónomas, destacando que debajo de un político debería estar alguien que sepa "los medios que tienen y establezca infraestructuras donde puedan dormir".

Un momento que ha aprovechado para reivindicar una mejora en las condiciones laborales de los bomberos. "Estos profesionales tienen que estar bien pagados, bien alimentados y bien cuidados", ha zanjado.