"Con estos gastos el campo está desapareciendo. Somos un sector esencial para un país y estamos desapareciendo". Ésta es la tajante afirmación que ha manifestado el agricultor Jesús Anchuelo en el programa laSexta Xplica.

El productor ha subrayado que la media de edad en el sector es de 64 años y ha realizado una dura advertencia: "No hay relevo generacional porque una persona normal no se embarca en una aventura tan peligrosa", debido a los costes de producción frente a los precios que perciben los agricultores.

"El sector primario va a desaparecer y un país no se puede permitir ese lujo", ha pronosticado. Además, ha defendido que esto provocará la llegada de alimentos de terceros países que "no sabemos cómo se han producido". Unos productos contra cuyos precios no se puede "competir" -afirma- por las diferentes condiciones de cultivo y sociales. Puedes ver la intervención completa en el vídeo que acompaña a esta información.