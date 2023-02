Un año después del comienzo de la guerra en Ucrania, la realidad que siguen viviendo miles de ciudadanos ucranianos está lejos de ser ideal. En laSexta Xplica pudimos conocer el testimonio de Olena Bratel, refugiada ucraniana que se marchó de su país el 8 de marzo de 2022.

"Desde entonces no he visto a mi marido o a mis padres; mi vida se ha partido en dos", lamenta. Asegura que conserva la "esperanza total" de que puedan volver a casa una vez termine la guerra, celebrando que al menos su familia esté bien.

"He vivido momentos de guerra bastante peligrosos. Tengo miedo de volver", confiesa. Mientras tanto, mantiene su trabajo en Ucrania vía telemática. No obstante, tiene claro que, ahora mismo, no está "viviendo una vida".