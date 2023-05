Lucía Suárez es madre soltera y vive con sus hijos. La mujer ha intervenido en el programa laSexta Xplica, donde ha relatado cómo sufrió un "desahucio invisible". Vivía en Barcelona, pero ante las subidas de precios en los alquileres comprendió que no podía permitírselo, por lo que se mudó a Girona.

Sin embargo, tampoco tuvo suerte en la última ciudad catalana. "También hubo una subida fuerte de alquiler y sufrí un desahucio invisible", lamenta la joven, como puede observarse en el vídeo superior.

"Me subieron tanto el alquiler que llegué a pagar casi todo mi sueldo y no he podido hacerle frente", confiesa. Por otra parte, el programa ha contado con testimonios como el de David Muñoz, un joven que destina más del 50% de su sueldo a pagar su alquiler en Barcelona.