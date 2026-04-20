Un diputado del PSOE, a un joven del PP: "La diferencia entre mentir en redes y en un plató es que aquí te respondemos"

Jon Echevarría, miembro de Nuevas Generaciones del PP, asegura en laSexta Xplica que "España es un infierno fiscal", basando en su afirmación en datos de los que no cita la procedencia, apunta el presentador. Santi Rivero, diputado del PSOE, le responde.

¿Pagan demasiados impuestos los españoles? ¿Les llegan sus beneficios? Son las preguntas que se plantean millones de personas en nuestro país y que llegan hoy al debate de laSexta Xplica. Jon Echevarría, miembro de Nuevas Generaciones del PP, tiene clara la respuesta a las dos cuestiones y plantea para responderlas y señalar a un culpable un "ejercicio de imaginación" a los presentes en plató.

"Imaginaos un trabajador que cobraba 18.000 euros cuando Sánchez llegó a la Moncloa. Pues bien, hoy, con ese mismo salario actualizado a la inflación, paga el triple en IRPF. Mientras tanto, uno de 75.000 euros, una renta alta, lo que paga es un 12% más únicamente. Otro dato: desde que Sánchez llegó a La Moncloa, un trabajador con sueldo medio recibe un 3,4% menos de su cuenta corriente en términos reales. En el caso de las rentas bajas es un 6% menos y paga un 15% más en impuestos y cotizaciones", asegura, mientras los economistas que se sientan frente a él le acusan de inventarse los datos. "Son elaboraciones realizadas a partir de datos oficiales", defiende.

Según Echevarría, "nos han empobrecido, y todavía más a los más pobres". "España es un infierno fiscal", concluye. El propio presentador del espacio, José Yélamo, se ve obligado a intervenir: "Ahora vamos a revisar los datos, porque son elaboraciones que no sabemos de dónde salen. Tú puedes tener tu opinión, pero vamos a soportarla con datos y que sean de verdad", advierte.

Santi Rivero, diputado del PSOE en la Asamblea de Madrid, le responde: "La diferencia entre mentir en redes sociales y mentir en un plató con gente es que te contestamos". "Me parece una vergüenza y una irresponsabilidad que tú, que representas a un partido que gobierna en muchas comunidades autónomas y en muchos ayuntamientos, digas que hay un infierno fiscal y no digas la verdad", le afea.

"Los impuestos salvan vidas, porque curan los cánceres, pagan a los militares, pagan cuando hay que hacer un ERTE, pagan nuestras carreteras, cuando alguien se queda en paro, a nuestros profesores y nuestros sanitarios", defiende Rivero mientras Echevarría niega que alguien esté diciendo lo contrario. "Pero también es verdad que el pago de impuestos de lo que renegamos es, por ejemplo, de los 60 mil millones de euros de gasto improductivo de la administración pública", esgrime el joven de NNGG. "¿Como el asesor de Ayuso que le busca piso?", responde Rivero. Echevarría contraataca con Begoña Gómez.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.