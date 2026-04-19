El "ejercicio de imaginación" de un joven de las juventudes del PP: "Con Sánchez, un trabajador de 18.000 euros paga el triple en IRPF"

Jon asegura en laSexta Xplica que desde que Sánchez llegó a La Moncloa "España es un infierno fiscal" y se basa en datos calculados por él mismo ante el asombro de los colaboradores del programa.

laSexta Xplica trataba este sábado el tema de los impuestos y si es una realidad que los españoles pagan demasiado. Jon, un joven donostiarra de Nuevas Generaciones del PP, dejaba atónitos a los colaboradores de la mesa de debate. El joven, que no perdió momento en felicitar a la Real Sociedad por ganar la Copa del Rey, no dudo en plantear "un ejercicio de imaginación".

"Imaginaros a un trabajador que cobraba 18.000 euros cuando Sánchez llegó a La Moncloa. Hoy, con ese mismo salario, actualizada la inflación, paga el triple de IRPF. Mientras tanto uno de 75.000 paga solo un 12% más", aseveraba ante la sorpresa del sociólogo Alberto Sotillos. "En datos, desde que Sánchez llegó a La Moncloa un trabajador con sueldo medio recibe un 3,4% menos en su cuenta corriente en términos reales (en el caso de las rentas bajas es un 6%) y paga un 15% en impuestos y cotizaciones", agregaba.

El joven siguió lanzando datos. "Desde que Sánchez llegó a La Moncloa seis veces más españoles...", afirmaba sin que los colaboradores le dejaran terminar. "Pero es que los datos estos...", espetaba José Yélamo. "Con los datos reales te basta, no te inventes datos", le decía Sotillos entre risas. "Pero cuéntanos de dónde salen los datos", señalaba Yélamo.

"Son elaboraciones realizadas a partir de datos oficiales que llevan meses circulando", se justificaba. Y ante las preguntas de los presentes continuaba: "Es que el Gobierno no publica el dato de sueldo neto real porque no le conviene", aseveraba provocando, otra vez, el escepticismo de los presentes en el programa.

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