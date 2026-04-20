Una autónoma diferencia entre "impuestos" y "privilegios": "El gran empresario encontrará la manera de pagar menos"

Adua Baaza interviene en laSexta Xplica para defender el papel de los impuestos y criticar los discursos que los cuestionan: "Cuando les pase algo en Andorra, que no vengan a España a cubrirse con la sanidad pública gratuita".

"Hay que dejar algo muy claro: en este país no sobran impuestos, lo que sobran son privilegios", ha afirmado la autónoma Adua Baaza durante su intervención en laSextaXplica.

Baaza ha criticado lo que denomina el "yoísmo" en el ámbito empresarial, señalando que son especialmente "los grandes empresarios" los que lo practican. "El pequeño autónomo que cobra 1.000 euros y levanta su negocio cada día no se beneficiará realmente. El gran empresario siempre encuentra la manera de pagar menos impuestos", ha explicado.

"El empresario siempre quiere facturar más porque está en esta sociedad del 'yoísmo', mi negocio y yo, y generar más. Y no le importa el Estado de bienestar ¿Sabes qué pasa? Que cuando vas a un hospital no te preguntan cuánto facturas y cuánto es tu renta...Te atienden cuando vas por la carretera, no te van parando los controles y te van diciendo cuánto facturas puedes pasar o no puedes pasar", ha denunciado la autónoma.

Por último, ha criticado ciertos discursos que circulan entre jóvenes en redes sociales, especialmente aquellos que ensalzan modelos fiscales como el de Andorra. "Si los jóvenes creen que es mejor vivir en Andorra, por ejemplo, porque no se cobra impuestos, cuando les pase algo en Andorra, que no vengan a España a cubrirse con la sanidad pública gratuita", ha advertido Baaza.