El diputado del PSOE Santiago Rivero denuncia amenazas homófobas y de muerte en las redes sociales

El diputado del PSOE en la Asamblea de Madrid Santiago Rivero ha denunciado ante la Policía Nacional haber recibido insultos homófobos y amenazas de muerte a través de la red social Instagram. cuyo presunto autor ha sido detenido. El autor ya está identificado y detenido tras la investigación abierta por la Brigada Provincial de Información de Madrid.

Según la denuncia presentada por el parlamentario socialista madrileño en la comisaría de Policía de la calle Leganitos de la capital, los hechos ocurrieron el pasado 2 de noviembre, cuando Rivero recibió mensajes como "maricón, que eres un maricón y un hijo de la gran puta, os vamos a coger y os vamos a matar".

Rivero entregó a la Policía capturas de las imágenes con los insultos y las amenazas proferidos contra él, como "Si te digo lo que te haría me encierran pero te pilla todo, homosexual, político y subnormal" o "Si tuvieseis cojones os poníais cara a cara con gente como yo". Al parecer, el autor borró los mensajes, pero Rivero consiguió hacer las capturas antes de que los eliminara.

Según afirma el grupo parlamentario del PSOE-M en un comunicado, la denuncia fue catalogada "como posible delito de odio, además de amenazas", y pasó al Grupo Extremismo Violento y Odio de la Brigada Provincial de Información de Madrid, que citó a Rivero a sus dependencias para prestar declaración y completar la denuncia. Como apunta el comunicado del PSM, la Plicía localizó al presunto autor en unas pocas semanas

El diputado trasladó a los agentes que recibió estos mensajes "por ser un político de izquierdas y por su pertenencia al colectivo LGTBI+ como persona con orientación homosexual", y apuntó que la persona que le envió estos mensajes por Instagram "tiene claro conocimiento" de ello.

"No podemos permitir que nos amenace"

El diputado no ha querido hacer público antes los acontecimientos para no interferir en la investigación y que pudieran localizar al presunto agresor. "No todo vale en política, no podemos permitir que nos insulten o nos amenacen y que quede impune, tenemos que denunciar los hechos violentos, especialmente los que ponen en riesgo nuestra seguridad", ha explicado Rivero, quien ha publicado un vídeo en sus redes sociales contando el caso.

El diputado ha querido animar a todas aquellas personas que sufran acoso o amenazas a través de las redes sociales "a que denuncien" y ha reconocido la labor de la Policía: "El sistema funciona".

