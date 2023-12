Yolanda Alba ha contado en laSexta Xplica que tiene que hacer frente mes a mes a una hipoteca creciente que ha subido hasta los 1.046 euros. Una dura situación a la que se suma la pérdida de uno de sus dos empleos.

"Estoy buscando un segundo trabajo, en noviembre pagué 1.046 euros y gané 1.164 [...] es muy crudo", asegura.

Yolanda se enfrenta a un 2024 con dificultades económicas y más teniendo en cuenta que su hijo está también en paro. Sin embargo, obligada por las circunstancias, ha podido ahorrar algo de dinero estos meses previos: "Tengo que decir que me he matado a trabajar y he hecho mi hucha para pagar a Hacienda y para esto porque veía lo que venía".

Según explica ella misma, actualmente su entidad bancaria está analizando su caso para cambiar su hipoteca: "Me propusieron el código de buenas prácticas y, si nos sale, dejarme la hipoteca en una cuota fija a 3,5% hasta que acabe y me quitan el creciente [...] He tardado un año en verle la cara al director de mi sucursal. Me han llamado dos jefazos que son para los premorosos porque creerán que voy a dejar de pagar por la diferencia con lo que estoy cobrando".

Por su parte, el periodista económico José María Camarero ha destacado que "el caso de Yolanda ha mejorado un poquito, aunque todavía le queda" y ha defendido la necesidad de "negociar con las entidades para que bajen los tipos". Además, ha denunciado que la hipoteca creciente "era una estafa de los años del 'boom' económico".