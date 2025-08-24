Javier, propietario de ocho pisos con 30 años: "Me voy a fundir todo y no voy a dejar herencia a mis hijos, sino inculcarles el trabajo"

"Yo me llevo a mi hijo de tres años a mi empresa y le pongo a barrer con la escoba, y luego le doy un euro, y así le inculco la idea de que tiene que trabajar para ganar un dinero", expresó el inversor inmobiliario, quien aseguró que a él no le ayudaron sus padres para acceder a una vivienda.

Javier Medina, propietario de ocho pisos con 30 años, aseguró en laSexta Xplica que él no ha tenido "ayuda" de sus padres para acceder a una vivienda. "Mis padres tienen su casa, y yo tengo más patrimonio que ellos. No es cierto que si tus padres no te puedan pagar una entrada no puedas acceder a una vivienda", expresó.

En lo referente a su opinión sobre las herencias, el empresario declaró: "Yo pienso fundírmelo, no dejarles herencia, y dejarles en vida la importancia del trabajo". Así, contó que él se lleva a su empresa a su hijo de tres años y le pone "aunque sea a barrer con la escoba, le hace gracia", y luego él de da "un euro, y luego con ese euro se va a la máquina a sacarse una bola y un juguete".

De esta forma, Medina defendió que inculca a su hijo "ese esfuerzo de que tiene que trabajar para ganar un dinero, y luego ese dinero invertirlo". "De hecho, le digo que si ese euro lo gasta, lo pierde y tiene que seguir trabajando, pero si lo invierte en un piso, el piso lo alquila y no tiene que seguir trabajando", manifestó, tras lo que afirmó que él sí cree en la meritocracia.