Ahora

Habla en laSexta Xplica

Javier, propietario de ocho pisos con 30 años: "Me voy a fundir todo y no voy a dejar herencia a mis hijos, sino inculcarles el trabajo"

"Yo me llevo a mi hijo de tres años a mi empresa y le pongo a barrer con la escoba, y luego le doy un euro, y así le inculco la idea de que tiene que trabajar para ganar un dinero", expresó el inversor inmobiliario, quien aseguró que a él no le ayudaron sus padres para acceder a una vivienda.

Javier Medina

Javier Medina, propietario de ocho pisos con 30 años, aseguró en laSexta Xplica que él no ha tenido "ayuda" de sus padres para acceder a una vivienda. "Mis padres tienen su casa, y yo tengo más patrimonio que ellos. No es cierto que si tus padres no te puedan pagar una entrada no puedas acceder a una vivienda", expresó.

En lo referente a su opinión sobre las herencias, el empresario declaró: "Yo pienso fundírmelo, no dejarles herencia, y dejarles en vida la importancia del trabajo". Así, contó que él se lleva a su empresa a su hijo de tres años y le pone "aunque sea a barrer con la escoba, le hace gracia", y luego él de da "un euro, y luego con ese euro se va a la máquina a sacarse una bola y un juguete".

De esta forma, Medina defendió que inculca a su hijo "ese esfuerzo de que tiene que trabajar para ganar un dinero, y luego ese dinero invertirlo". "De hecho, le digo que si ese euro lo gasta, lo pierde y tiene que seguir trabajando, pero si lo invierte en un piso, el piso lo alquila y no tiene que seguir trabajando", manifestó, tras lo que afirmó que él sí cree en la meritocracia.

Las 6 de laSexta

  1. Incendios en España hoy, en directo | El incendio en Porto obliga a evacuar a más de 300 vecinos de La Baña
  2. Aagesen ve un "vínculo claro" entre los incendios y el cambio climático y reitera de la necesidad de un pacto de Estado
  3. Israel sigue negando la hambruna en Gaza pese a que ascienden a 289 los palestinos muertos por desnutrición
  4. El Pentágono planea desplegar a miles de militares en Chicago en otra posible drástica medida de Trump
  5. Gastar más para comprar menos: el precio de los alimentos se dispara con subidas de hasta un 16% en algunos productos
  6. 'Chupa y calla', 'A ti te follo gratis' o 'La tengo dura': las polémicas chapas que se venden en Aste Nagusia