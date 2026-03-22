Díaz-Giménez califica de "perversa" y "contraproducente" la medida del Gobierno sobre vivienda: "Es inútil y consigue lo contrario de lo que pretende"

El economista narra en laSexta Xplica que "hace dos días salió el informe del Fondo Monetario Internacional y entre sus recomendaciones incluían: primero, que deroguen de una vez la ley de la vivienda, que lo único que está haciendo es retirar oferta del mercado, y segundo, que tengan la bondad de aportar suelo y facilitar los trámites".

El economista Javier Díaz-Giménez ha calificado en laSexta Xplica de "perversa" y "contraproducente" la medida del Gobierno sobre vivienda, que ha levantado una oleada de opiniones y críticas.

Gonzalo Bernardos afirmaba en el programa que el decreto del Ejecutivo es "básicamente un postureo". Sin embargo, Díaz Giménez aseguraba que la medida "ni es postureo ni inútil", sino "contraproducente" y "perversa".

"Hace dos días salió el informe del Fondo Monetario Internacional, artículo cuarto, y entre sus recomendaciones incluían: primero, que deroguen de una vez la ley de la vivienda, que lo único que está haciendo es retirar oferta del mercado, y segundo, que tengan la bondad de aportar suelo y facilitar los trámites", narra.

Así, dice que también sería necesario "proteger a los propietarios y acelerar los desahucios": "Si realmente queremos que funcione el mercado, es la única manera de conseguir lo que quieren las inquilinas, pero ellas no son capaces de darse cuenta".

De esta manera, el economista critica que la medida del Gobierno sobre vivienda "es inútil y consigue lo contrario de lo que pretende". A su vez, añade que "si Junts tiene dos dedos de frente" volverán a votar que no a este decreto.

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