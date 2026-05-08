Alfonso Arús, a favor de la indemnización a un turista alemán tras "perder la guerra de las hamacas": "El hotel tiene que garantizar tumbonas"

La batalla veraniega por conseguir una tumbona en la piscina ha llegado a los tribunales y hasta el plató de Aruser@s, donde los tertulianos debaten sobre el problema de las hamacas en los hoteles.

"La guerra de las hamacas ha llegado a los tribunales", bromea Alba Sánchez en Aruser@s, donde explica el curioso caso de un turista alemán que viajó a Grecia con toda su familia tras gastar más de 7.000 euros en unas vacaciones con todo incluido.

Sin embargo, el turista se encontró cada día con auténticas batallas para conseguir una tumbona junto a la piscina. Según relata la tertuliana, los huéspedes ocupaban las hamacas "desde las cinco y las seis de la mañana", dejando sin sitio al resto de clientes. "El hombre explicó que pasaba más de 20 minutos intentando encontrar un hueco y no lo conseguía", comenta Alba Sánchez sobre la denuncia presentada.

Finalmente, la Justicia le dio la razón al turista y el hotel tuvo que indemnizarle con 900 euros por no garantizar el acceso a las tumbonas incluidas. "Tiene razón, el hotel tiene que garantizar que todos tengan acceso a una tumbona", sentencia Alfonso Arús.