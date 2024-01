El mercado de la vivienda levanta una airado debate entre Afra Blanco y Javier Díaz-Giménez en el plató de laSexta Xplica. Todo comienza cuando el economista explica que una hipoteca a tipo variable supone "jugar en un casino en el que se puede ganar y perder", con periodos en los que se puede estar por debajo de una hipoteca a tipo fijo y otros -como ahora- por encima.

"Lo que tienen que entender nuestros oyentes es que no tienen que pensar que los tipos van a volver donde estaban. Un tipo del 3 o 4% son números razonables. El que no pueda con una hipoteca así de cara que busque el tipo fijo o que no se compre una vivienda", sentencia, algo que levanta la respuesta de Blanco.

"A todos los demás, a ese colectivo de jóvenes y no tan jóvenes, damos por sentado que viva la especulación, no intervenimos y expulsamos a una parte importante de la población y nos cargamos un Derecho Humano", cuestiona.