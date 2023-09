El precio de la vivienda es un problema real en España. Para trasladarnos la situación real en esta materia, el portavoz de la Asociación de Usuarios Financieros (ASUFIN), Daniel Machuca, cuenta en laSexta Xplica que el precio medio del alquiler en nuestro país está en 12 euros el metro cuadrado.

"Una vivienda media de 80 metros cuadrados tiene un costa de 952 euros de media al mes. Esto en zonas baratas. Implica que el coste de la vivienda es el 50% del salario mínimo interprofesional (SMI), pero en Madrid es más de un SMI, si vamos a la zona más cara de Baleares, es de tres veces el SMI", comenta.

Si no se pone remedio a esta situación y no se trata la vivienda "como un derecho fundamental", habrá jóvenes que no puedan emanciparse "hasta los 50 años", denuncia Machuca.