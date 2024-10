El ingeniero Arturo Béjar construyó las herramientas de protección al usuario en los inicios de Facebook. Años después acabaría denunciando públicamente la inacción de su antigua compañía frente a los daños que causan sus productos a los usuarios, sobre todo a los niños. Una denuncia que llevó al propio Mark Zuckerberg ante el Senado de Estados Unidos y que el exdirectivo ha expuesto en Salvados.

Entrevistado en laSexta Xplica, el exingeniero de Meta señala que "la voluntad está ahí" para cambiar las cosas tras hacer público el lado más oscuro de las redes sociales, pero "el movimiento es muy lento". "Estas compañías invierten millones de dólares en gentes que tratan de cambiar las leyes para que no sean efectivas o no aguanten retos legales", apunta.

"Estas compañías están haciendo todo lo posible para que no haya leyes que protejan a la gente joven y tienen mucho poder, así que va a tomar tiempo, pero la voluntad está ahí" insiste.

Por otra parte, aunque afirma no haber sufrido represalias directas por sacar esta realidad a la luz, Béjar responde así a la pregunta de cuál es su situación laboral actual: "Afortunadamente no es necesidad urgente ahorita que yo trabaje, sobre todo no podría trabajar en esta industria porque cuando uno hace lo que yo hice las compañías no quieren acercarse a uno", explica.

Sin embargo, sostiene que era su responsabilidad hacer lo que hizo. "Al final del día, como padre, ¿qué haría uno? Si uno está en la posición de poder proteger no solo a su hija, sino a todas las hijas y todos los hijos de los papás del mundo, pues esa es la responsabilidad, lo que tiene que hacer, y ya uno acomodará las consecuencias después", sostiene.