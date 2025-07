La entrevista de Carles Porta a Miguel Aguilera: "Mi hermanito algo tenía que ver"

En 2023, Carles Porta entrevistó a Miguel Aguilera, a quien se le había perdido el rastro desde la muerte de Sansa: "Me voy, no me llames. Si te matan, yo no quiero saber nada".

Carles Porta intentó, sin éxito, contactar con Miguel Aguilera a través de Facebook, hasta que un día, de pronto, el propio 'hippie' de Tor fue quien contactó al periodista.

Así, en 2023 le respondió desde Nepal y aceptó una primera entrevista.

Casles Porta se remonta al origen, y es que quería conocer por qué Miguel Aguilera llegó a Tor.

Su hermano, Álex, quien ya se había desplazado a la montaña "a causa de una relación anterior y sus manejos con la droga", fue quien le habló de Tor. Miguel, al llegar al pueblo, se quedó fascinado con la inmensidad de la montaña.

Tras comentarle a su hermano si se podía quedar allí ayudándole, éste le presentó a Sansa, con quien rápidamente hizo amistad. "Me dijo si quería trabajar para él y le dije que cuánto pagaba", dice Miguel.

Así, Miguel se mudó a Casa Sansa a cambio de arreglarle la parte de arriba de la vivienda. "El pacto era que nadie le tocaría, a condición de vivir allí. Yo le dije que, bajo mi vida, nadie le iba a tocar. "Nadie", confiesa Miguel.

El 'hippie' de Tor asegura que "más de una vez tuvo que sacar sus tratos" a quien "se metía donde no debía": "Quien le levantaba la voz a Sansa, la boca se la metía directamente, ¿él no cumplió?" ¿Vio interés en otra parte? ¿Alguien le comió la cabeza? No lo sé, supongo que mi hermanito algo tenía que ver".

En la entrevista, Carles Porta le expone que el primero que le señaló como sospechoso del crimen de Sansa fue su propio hermano Álex Aguilera. Una declaración a la que se sumaron Gregori y los otros 'hippies' de Tor.

"Con mi hermano he tenido muchas trifulcas, porque era un Judas Iscariote y nunca lo he matado, ¿sabes? "Gregorio era un iluminado de la vida, quien me tenía mucha envidia y celos, como si fuera un niño, porque sabía que él antes le comía la cabeza a Sansa", le contestó Miguel.

Sobre los días de julio cuando decidió finalmente marcharse de Tor, Miguel recuerda que Sansa le expresó que "estaba harto de él y no le quería ver más por ahí". "Yo le dije que teníamos un pacto. No has cumplido y yo he cumplido desde el principio hasta hoy. Te quedas solo, yo me voy, no me llames. El día que vuelva será para recoger mis cosas y que te den por el culo. Si te matan, yo no quiero saber nada".