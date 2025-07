"Me dijo que estuvo implicado y que le pagaron por matar": ¿qué fue de Miguel Aguilera tras el crimen de Sansa?

Intentando concretar la fecha de la muerte, según la hipotesis que Carles Porta formula en este fragmento, Sansa estaba en Os de Civis el 23 de julio y, un día más tarde, el 24, llamó por teléfono a su abogado. Al no haber teléfono en Tor, el periodista expone que quizás tuvo que llamar desde Os de Civis.

Para volver de Os de Civis a Tor tenía que pasar por el puerto de Cabús. ¿Mataron a Sansa en algún punto del camino y en otro momento trasladaron el cuerpo a Casa Sansa? ¿Lo movieron de noche para evitar miradas de otros vecinos? ¿Se marchó Miguel Aguilera de Tor el 22 de julio?

Pili, de Casa Sisqueta, confiesa en el vídeo sobre estas líneas haber visto el coche de Miguel Aguilera, un GS de color verde, subir a Casa Sansa. "Pensamos que podía haber dejado el cuerpo, pero no lo vimos, no vimos que lo descargase ni mucho menos", asegura Pili, quien después de 27 años no recuerda la fecha con exactitud.

Cuando el juez dejó a Miguel Aguilera en libertad por falta de pruebas nunca se le volvió a investigar.

¿Qué fue de guardaespaldas de Sansa tras el crimen?

Han sido numerosas las personas que se han puesto en contacto con Carles Porta para intentar arrojar un poco de luz en la resolución del caso. Entre ellas, Neus Castanyares, una joven que cuenta lo que le sucedió junto a una amiga mientras estaban haciendo una ruta en la sierra de la Tramontana de Mallorca.

Según relata, iba con la camiseta del Fútbol Club Barcelona cuando, de pronto, pasó un chico en moto y les comentó que "nadie les pararía", pues allí eran "del Madrid y muy fachas".

El chico invitó a las jóvenes a pasar a su casa a cenar y tomar una cervezas. La velada se fue animando y el joven comenzó a abrise y hablar sobre su vida.

Fue entonces cuando les comentó a las jóvenes que "había estado involucrado con Tor"."Yo estuve ahí implicado, fue la frase", recuerda Neus. "Él daba por sentado que no conociamos el caso, dijo que había tenido relación con las muertes de Tor y que le pagaron por matar", desvela.

