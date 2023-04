Joaquín Araujo, escritor y agricultor, alertó en laSexta Xplica de que "no hay ninguna posibilidad de crecimiento económico y de salud pública con sequía", tras lo que lanzó un 'recado' a Gonzalo Bernardos: "Se nos olvida que este señor lleva 15.000 litros de agua puesto encima con sus trajes, y que el teléfono móvil conlleva de 30.000 a 40.000 litros de agua".

Por su parte, Gonzalo Bernardos respondió al agricultor criticando que estaba "haciendo un mensaje terrorífico" que el profesor de Economía no comparte, y destacó, en primer lugar, que "el que España tenga sequía no es una novedad". "Lo que sí es una novedad es la manera en que podemos tener agua aunque no caiga del cielo. Y tenemos varios ejemplos. Si yo me voy a Jávea, en Alicante, encuentro que pueden suministrar perfectamente agua a todos los turistas este verano porque tiene una desalinizadora que convierte agua del mar en agua dulce", señaló Bernardos.

Además, el profesor de Economía defendió que "tenemos la tecnología necesaria para usar las aguas fecales, residuales, y convertirlas en aptas para el consumo humano". "Y en tercer lugar, lo que tenemos es un problema que en España, por culpa de la Comisión Europea, y es que hemos descuidado completamente la agricultora y la ganadería, y se les ha subvencionado no por producir más, sino por no producir", criticó Bernardos, quien concluyó su intervención subrayando que "ahí están nuestros problemas".