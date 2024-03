Joao Oliveira, pluriempleado, se quejaba el pasado sábado en laSexta Xplica que ha pesar de tener dos trabajos no llegaba a fin de mes. "¿Trabajarías en el sector de la construcción?", le preguntó José Yélamo, a lo que él no dudó en responder: "A mí no me importaría si voy a ganar un sueldo digno, es decir, que me permita llegar a fin de mes". "Yo tengo sueldos que van desde los 1.500 euros a los 6.000", aseguró un empresario de la construcción.

Y, es que, como él mismo explicó en el programa, al terminar la carrera empezó la crisis, por lo que no siente que tuviera "las mismas oportunidades". "Yo estudié periodismo, pero no pude ejercer por la crisis", se lamentó. Por lo que se vio obligado a buscar trabajo de otra cosa y ahora trabaja también en la hostelería. "Yo no lloro, yo trabajo y cotizo por dos", concluyó su intervención de esta forma tan contundente.