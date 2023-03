Yolanda Alba, afectada por la hipoteca variable, lanzó un contundente mensaje a la presidenta de Banco Central Europeo, Christine Lagarde: "Cuando quieras bonita, nos dejas de asfixiar". "No sé si ella sabe que en España, los españoles rescatamos a la banca", señaló, tras lo que se preguntó: "¿Qué están haciendo los bancos ahora por nosotros? Parece que están esperando a que entremos otra vez con la morosidad".

Así, la mujer expresó que se encuentra en un momento en el que tiene "pocos días de fiesta", pero los que tiene "llora". "Lo digo desde la impotencia de no saber qué más hacer. Yo ya no puedo hacer nada más", manifestó Alba, quien se ve obligada a tener dos trabajos y a trabajar "12 horas al día" para poder pagar su hipoteca variable, que en la próxima revisión le ascenderá hasta los 1.100 euros mensuales.

Por ello, Alba también tuvo unas directas palabras para los políticos de nuestro país: "Ya está bien. Dejemos de trincar y robar, las fiestas, la coca, la prostitución... Pongamos las cosas donde hay que ponerlas, que ya está bien".

"Yo ya más trabajos no puedo tener, y estoy reventada. Yo esto de tener dos trabajos lo he hecho con 30 años, y yo me considero joven, pero noto que trabajo 12 horas diarias", lamentó, al tiempo que criticó que "la cesta de la compra es horrible" y contó que lleva " semanas sin comer fruta". "Además, salir es imposible. Yo hace meses que no voy a un cine, porque no se puede; tengo otras prioridades, que son comer, la luz y muchísimas cosas", expresó, tras lo que reconoció que esta situación le "supera". "Pongo todo lo que está de mi parte pero esto no avanza", concluyó.