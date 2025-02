El contundente mensaje de Afra Blanco a los empresarios: "Si no defendéis la reducción de jornada es porque no os sale de las narices"

Afra Blanco ha sido más que tajante con los empresarios de España. Con los que no quieren ni aplicar ni defender la reducción de la jornada laboral a 47,5 horas semanales. Para la sindicalista hay un motivo claro por el que muchos están en contra de la misma.

"Hay que decirlo. Si no defendéis la reducción de la jornada laboral no es porque no se pueda, no es porque no se quiera, no es porque no se tenga que hacer. Es porque no os sale de las narices. Punto", ha dicho.

Y explica, además, las "cuatro grandes falsedades", que ha escuchado acerca del asunto esta semana: "Hemos oído que no se puede aplicar en todos los sectores de actividad. Es falso. Todos, en alguna provincia, están en 37,5 horas".

"Que la pequeña empresa no lo va a poder aplicar. Falso. Los convenios no distinguen entre grande, mediana o pequeña empresa. O que la reducción de la jornada merma la productividad. Mentira. Navarra tiene jornadas más bajas y es la segunda región en productividad. O que el Gobierno no puede legislar esta materia. Constitución, artículo 40.2. Es mandato del legislativo fijar las jornadas laborales máximas", afirma Blanco.